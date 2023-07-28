Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В выходные дни в Новочеркасске и донской столице ожидается переменная погода — будет и дождь, и солнце.
В субботу, 29 июля, пройдет небольшой дождь, днем температура поднимется до +25 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +19 градусов.
Однако на следующий день, 30 июля, ожидается солнечная погода и без осадков. В этот день будет более теплая погода — дневная температура достигнет +29 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +16 градусов.
Ранее в донском регионе спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.