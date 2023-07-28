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Жителей Новочеркасска и Ростова-на-Дону ожидает потепление к концу недели

28 июля 2023, 10:52
Фото: 1MI
Жителей Новочеркасска и Ростова-на-Дону ожидает потепление к концу недели
В Новочеркасске и Ростове-на-Дону к концу этой недели, 29 и 30 июля, прогнозируют потепление, сообщили синоптики.

В выходные дни в Новочеркасске и донской столице ожидается переменная погода — будет и дождь, и солнце.

В субботу, 29 июля, пройдет небольшой дождь, днем температура поднимется до +25 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +19 градусов.

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Однако на следующий день, 30 июля, ожидается солнечная погода и без осадков. В этот день будет более теплая погода — дневная температура достигнет +29 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +16 градусов.

Ранее в донском регионе спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Новочеркасск#Погода#Дождь#+25 градусов#Потепление#Солнце#+29 градусов#+19 градусов#Холоды#Ливни#Арбузы
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