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Жители в Ростовской области не поверили в падение ракеты

28 июля 2023, 04:51
Фото: 1MI
Жители Ростовской области не поверили в распространяемую в СМИ информацию о падении ракеты, сообщили они в соцсетях.

Ранее Donday написал, что в поле в населенном пункте Зазерский в ночь на 27 июля якобы упала ракета. Издание утверждало, что после этого начался пожар, а громкие звуки слышали местные жители.

Однако некоторые пользователи в комментариях скептически отнеслись к этой информации.

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«Я тоже думаю, что не ракета вовсе. Достать до нас не получится», — заявили местные жители.

«Это было и не в ночь, а вечером. Звуки взрыва было слышно где-то в 16.44», — сообщили пользователи.

«Вечером тоже видел», — говорится в комментариях. Но никакой официальной информации о ракете не было, она уточняется.

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