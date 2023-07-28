Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Ранее Donday написал, что в поле в населенном пункте Зазерский в ночь на 27 июля якобы упала ракета. Издание утверждало, что после этого начался пожар, а громкие звуки слышали местные жители.
Однако некоторые пользователи в комментариях скептически отнеслись к этой информации.
«Я тоже думаю, что не ракета вовсе. Достать до нас не получится», — заявили местные жители.
«Это было и не в ночь, а вечером. Звуки взрыва было слышно где-то в 16.44», — сообщили пользователи.
«Вечером тоже видел», — говорится в комментариях. Но никакой официальной информации о ракете не было, она уточняется.