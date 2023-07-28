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Жители в Ростовской области заявили о громких хлопках после взрыва в Таганроге

28 июля 2023, 14:46
Фото: 60.mchs.gov.ru
Жители в Ростовской области заявили о громких звуках после взрыва в Таганроге
В Азове и Чалтыре в пятницу, 28 июля, местные жители услышали громкие звуки, сообщили они в соцсетях.

Очевидцы предполагают, что это может быть работа систем ПВО, но официального подтверждения этой информации нет. Сейчас она уточняется.

Добавим, что в этот день был совершен теракт в Таганроге со стороны Украины. Российские системы ПВО сбили ракету, обломки которой рухнули на город.

Стало известно, какой ракетой ударили по Таганрогу днем 28 июля
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Всего пострадали 15 человек, часть из них госпитализировали. Кроме того, оказалась повреждена стена музея, а обломками завалило автомобили.

Известно, что во время падения ракеты никто не погиб. Сейчас спасатели устраняют последствия атаки.

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