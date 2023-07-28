Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Очевидцы предполагают, что это может быть работа систем ПВО, но официального подтверждения этой информации нет. Сейчас она уточняется.
Добавим, что в этот день был совершен теракт в Таганроге со стороны Украины. Российские системы ПВО сбили ракету, обломки которой рухнули на город.
Всего пострадали 15 человек, часть из них госпитализировали. Кроме того, оказалась повреждена стена музея, а обломками завалило автомобили.
Известно, что во время падения ракеты никто не погиб. Сейчас спасатели устраняют последствия атаки.