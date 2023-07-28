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Жителя в Ростовской области арестовали за вооруженное ограбление офиса микрозаймов

28 июля 2023, 11:27
Фото: 1MI
Жителя в Ростовской области арестовали за вооруженное ограбление офиса микрозаймов
В Ростовской области арестовали местного жителя, ограбившего офис микрофинансовой компании, сообщили в региональном УМВД.

В июле фигурант зашел в офис на улице Кирова в городе Батайске. Он подошел к столу, а затем достал нож и угрожая, потребовал деньги. Испугавшись, девушка указала на сейф, где хранились 15 тысяч рублей. Он их забрал и скрылся.

Полиция арестовала вежливого дончанина, ограбившего продуктовый магазин в Ростове
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Фото: МВД по Ростовской области

Правоохранители изучили записи с видеокамер, после чего задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Кагальницкого района, который уже имел судимости.

Подозреваемый объяснил, что испытывал финансовые трудности и поэтому решил совершить преступление. Теперь возбудили уголовное дело и арестовали фигуранта.

Ранее полиция арестовала вежливого дончанина, ограбившего продуктовый магазин в Ростове.

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