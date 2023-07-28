Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В июле фигурант зашел в офис на улице Кирова в городе Батайске. Он подошел к столу, а затем достал нож и угрожая, потребовал деньги. Испугавшись, девушка указала на сейф, где хранились 15 тысяч рублей. Он их забрал и скрылся.
Правоохранители изучили записи с видеокамер, после чего задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Кагальницкого района, который уже имел судимости.
Подозреваемый объяснил, что испытывал финансовые трудности и поэтому решил совершить преступление. Теперь возбудили уголовное дело и арестовали фигуранта.
Ранее полиция арестовала вежливого дончанина, ограбившего продуктовый магазин в Ростове.