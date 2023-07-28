В июле фигурант зашел в офис на улице Кирова в городе Батайске. Он подошел к столу, а затем достал нож и угрожая, потребовал деньги. Испугавшись, девушка указала на сейф, где хранились 15 тысяч рублей. Он их забрал и скрылся.