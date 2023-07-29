Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Напомним, что в пятницу, 28 июля, российская система ПВО сбила украинскую ракету, но ее осколки упали на город. В результате происшествия пострадало 16 человек, повреждения получили несколько зданий.
Пока не закончен разбор завалов, на месте происшествия находятся медики, готовые оказать помощь пострадавшим. Людям, раненым в результате этого инцидента, будет оказана материальная помощь.
«Газо- и электроснабжение домов будет возобновляться поэтапно», — прокомментировал губернатор.
Он добавил, что сейчас устанавливают размер ущерба.
О том, чем завершилась атака Украины по Таганрогу, читайте по ссылке.