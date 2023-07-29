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Дома остаются без газа и света после взрыва в Таганроге днем 28 июля

29 июля 2023, 07:23
Фото: 1MI
В Таганроге в домах нет электричества и газа после совершенного Украиной теракта, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что в пятницу, 28 июля, российская система ПВО сбила украинскую ракету, но ее осколки упали на город. В результате происшествия пострадало 16 человек, повреждения получили несколько зданий.

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Пока не закончен разбор завалов, на месте происшествия находятся медики, готовые оказать помощь пострадавшим. Людям, раненым в результате этого инцидента, будет оказана материальная помощь.

«Газо- и электроснабжение домов будет возобновляться поэтапно», — прокомментировал губернатор.

Он добавил, что сейчас устанавливают размер ущерба.

О том, чем завершилась атака Украины по Таганрогу, читайте по ссылке.

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