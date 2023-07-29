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Published Сегодня, 10:51

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Updated Сегодня, 10:56

Французские СМИ обвиняют бойцов группы «Вагнер» в причастности к перевороту в Нигере

29 июля 2023, 10:51
СМИ Франции обсуждают возможное участие бойцов группы «Вагнер» в госперевороте в Нигере. Предполагается, что именно они занимались подготовкой президентской гвардии к этому событию.

Власти Мали и Буркина-Фасо ранее обращались к российской группе за помощью в выведении французских войск из своей территории, пишет runews24.ru.

Согласно мнению эксперта Ульфа Лессинга из аналитического центра Konrad-Adenauer-Stiftung (Германия), Франция, США и Евросоюз сделали большие усилия для укрепления безопасности Нигера и его сил безопасности. Мохамед Базум стал надеждой этих стран в регионе. Однако агентство Reuters предполагает, что переворот может способствовать расширению влияния России и других игроков в регионе.

Несмотря на это, некоторые эксперты советуют не делать поспешных выводов о новом уровне отношений между Россией и Нигером, поскольку на данный момент они не имеют большого значения, и при смене власти маловероятно что-то кардинально изменится.

В целом считается, что Нигер находится в нейтральной позиции в противостоянии Запада и России, однако можно заметить его склонение к Западу. Это подтверждают ряд событий, включая голосование в Генассамблее ООН, где Нигер поддержал резолюцию о территориальной целостности Украины, а также резолюцию, осуждающую Россию, после начала СВО.

Следует также учесть, что российское посольство в Ниамее закрыли еще в 1992 году, а посольство Нигера в Москве свернули по финансовым соображениям в 1995 году. Это больше говорит о финансовых вопросах, а не о политических разногласиях.

На саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге представителей Нигера нет, что указывает на значительное влияние покровителей из Вашингтона и Парижа.

Главред RT Маргарита Симоньян комментировала события в Нигере в своем телеграм-канале, указывая на то, что президент Нигера не смог посетить африканский саммит и был свергнут своей армией. А военный эксперт Борис Рожин опубликовал видеозапись из Нигера, где, как утверждается, слышны лозунги в поддержку России, а также виден российский флаг у национального собрания Нигера.

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