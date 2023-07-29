Французские СМИ обвиняют бойцов группы «Вагнер» в причастности к перевороту в Нигере

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Власти Мали и Буркина-Фасо ранее обращались к российской группе за помощью в выведении французских войск из своей территории, пишет runews24.ru.
Согласно мнению эксперта Ульфа Лессинга из аналитического центра Konrad-Adenauer-Stiftung (Германия), Франция, США и Евросоюз сделали большие усилия для укрепления безопасности Нигера и его сил безопасности. Мохамед Базум стал надеждой этих стран в регионе. Однако агентство Reuters предполагает, что переворот может способствовать расширению влияния России и других игроков в регионе.
Несмотря на это, некоторые эксперты советуют не делать поспешных выводов о новом уровне отношений между Россией и Нигером, поскольку на данный момент они не имеют большого значения, и при смене власти маловероятно что-то кардинально изменится.
В целом считается, что Нигер находится в нейтральной позиции в противостоянии Запада и России, однако можно заметить его склонение к Западу. Это подтверждают ряд событий, включая голосование в Генассамблее ООН, где Нигер поддержал резолюцию о территориальной целостности Украины, а также резолюцию, осуждающую Россию, после начала СВО.
Следует также учесть, что российское посольство в Ниамее закрыли еще в 1992 году, а посольство Нигера в Москве свернули по финансовым соображениям в 1995 году. Это больше говорит о финансовых вопросах, а не о политических разногласиях.
На саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге представителей Нигера нет, что указывает на значительное влияние покровителей из Вашингтона и Парижа.
Главред RT Маргарита Симоньян комментировала события в Нигере в своем телеграм-канале, указывая на то, что президент Нигера не смог посетить африканский саммит и был свергнут своей армией. А военный эксперт Борис Рожин опубликовал видеозапись из Нигера, где, как утверждается, слышны лозунги в поддержку России, а также виден российский флаг у национального собрания Нигера.