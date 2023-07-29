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Posted 29 июля 2023, 09:23

Published 29 июля 2023, 09:23

Modified 29 июля 2023, 09:25

Updated 29 июля 2023, 09:25

Гендиректором в «Ростовводоканале» стал экс-министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев

Гендиректором в «Ростовводоканале» стал экс-министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев

29 июля 2023, 09:23
Фото: 1MI.
На пост генерального директора Ростовводоканала назначили Дмитрия Черняева, говорится в Telegram-канале компании.

На собрании директоров было принято решение назначить на пост генерального директора Дмитрия Черняева. Он окончил Алтайский государственный технический университет, где изучал специальность «Водоснабжение и водоотведение». Для повышения квалификации он стажировался на зарубежных предприятиях.

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Более двадцати лет Дмитрий Черняев работает на руководящих должностях в компаниях, занимающихся водоснабжением в России. С 2019 по 2021 годы он занимал должность главы МинЖКХ Крыма.

Ранее замглавы администрации Таганрога назначили юриста местной гордумы Екатерину Громыко.

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