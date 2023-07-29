Гендиректором в «Ростовводоканале» стал экс-министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев

Posted 29 июля 2023, 09:23
Published 29 июля 2023, 09:23
Modified 29 июля 2023, 09:25
Updated 29 июля 2023, 09:25
На собрании директоров было принято решение назначить на пост генерального директора Дмитрия Черняева. Он окончил Алтайский государственный технический университет, где изучал специальность «Водоснабжение и водоотведение». Для повышения квалификации он стажировался на зарубежных предприятиях.
Более двадцати лет Дмитрий Черняев работает на руководящих должностях в компаниях, занимающихся водоснабжением в России. С 2019 по 2021 годы он занимал должность главы МинЖКХ Крыма.
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