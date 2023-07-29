Гендиректором в «Ростовводоканале» стал экс-министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев

На собрании директоров было принято решение назначить на пост генерального директора Дмитрия Черняева. Он окончил Алтайский государственный технический университет, где изучал специальность «Водоснабжение и водоотведение». Для повышения квалификации он стажировался на зарубежных предприятиях.