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Генерал Бижев заявил, что атаковавшая Таганрог ракета может перерезать самолет

29 июля 2023, 16:31
Фото: 1MI
Модифицированная ракета С-200, которой Украина совершила теракт в Ростовской области, способна перерезать самолет, сообщил генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Он рассказал «НСН», что у ракеты есть спресованные кольцами, которые способны перерезать самолет пополам. По его словам, у нее мощная боевая часть.

«У нее более 200 килограмм в тротиловом эквиваленте. Ее длина превышает 10 метров, в диаметре она около метра», — пишет издание со ссылкой на Бижева.

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Напомним, что Украина запустила две ракеты по Ростовской области. Их удалось сбить при помощи систем ПВО, но обломки упали на Таганрог.

В результате пострадали 16 человек, всем оказали медицинскую помощь.

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