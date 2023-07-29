Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Он рассказал «НСН», что у ракеты есть спресованные кольцами, которые способны перерезать самолет пополам. По его словам, у нее мощная боевая часть.
«У нее более 200 килограмм в тротиловом эквиваленте. Ее длина превышает 10 метров, в диаметре она около метра», — пишет издание со ссылкой на Бижева.
Напомним, что Украина запустила две ракеты по Ростовской области. Их удалось сбить при помощи систем ПВО, но обломки упали на Таганрог.
В результате пострадали 16 человек, всем оказали медицинскую помощь.