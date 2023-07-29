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Глава Таганрога Фатеев заявил, что пострадавшим после взрыва не нужна спецпомощь

29 июля 2023, 17:27
Фото: 1MI
Пострадавшим после теракта в Таганроге не требуется специальная медицинская помощь, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

Напомним, что в пятницу, 29 июля, киевский режим попытался атаковать Ростовскую область двумя ракетами, которые сбили системы ПВО России. Но обломки упали на Таганрог, из-за чего пострадали 16 человек.

По факту совершения теракта возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

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РИА «Новости» со ссылкой на слова Фатеева пишет, что госпитализированные не нуждаются в специализированной помощи. Он добавил, что особая помощь пациентам не нужна.

Ранее пострадавшая при теракте в Таганроге рассказала о деталях случившегося 28 июля.

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