Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Напомним, что в пятницу, 29 июля, киевский режим попытался атаковать Ростовскую область двумя ракетами, которые сбили системы ПВО России. Но обломки упали на Таганрог, из-за чего пострадали 16 человек.
По факту совершения теракта возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
РИА «Новости» со ссылкой на слова Фатеева пишет, что госпитализированные не нуждаются в специализированной помощи. Он добавил, что особая помощь пациентам не нужна.
Ранее пострадавшая при теракте в Таганроге рассказала о деталях случившегося 28 июля.