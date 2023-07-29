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Горячую линию для пострадавших от взрыва запустили в Таганроге

29 июля 2023, 11:46
Фото: 1MI
В Таганроге появился телефон горячей линии после совершенного киевским режимом теракта, сообщил сити-менеджер Андрей Фатеев.

Он рассказал, что сейчас продолжается работа комиссии по обследованию домов. В администрации города организована горячая линия для пострадавших.

«По всем вопросам можно обращаться по телефону 8(8634)43-12-09», — уточнил Фатеев.

Стало известно, что могло быть целью украинских ракет в Таганроге
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Напомним, что Украина запустила в сторону Ростовской области две ракеты, которые были сбиты российскими системами ПВО. Обломки упали в центре Таганрога и повредили ряд зданий.

Всего пострадали 16 человек, госпитализировать пришлось 10 из них.

Ранее стало известно, что могло быть целью украинских ракет в Таганроге.

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