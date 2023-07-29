Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Он рассказал, что сейчас продолжается работа комиссии по обследованию домов. В администрации города организована горячая линия для пострадавших.
«По всем вопросам можно обращаться по телефону 8(8634)43-12-09», — уточнил Фатеев.
Напомним, что Украина запустила в сторону Ростовской области две ракеты, которые были сбиты российскими системами ПВО. Обломки упали в центре Таганрога и повредили ряд зданий.
Всего пострадали 16 человек, госпитализировать пришлось 10 из них.
Ранее стало известно, что могло быть целью украинских ракет в Таганроге.