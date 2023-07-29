Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Издание пишет, что 28 июля в Таганроге произошло ЧП из-за падения части ракеты в районе кафе «Чехов сад» на улице Лермонтовской. В результате здание частично разрушилось, а также пострадали соседние жилые дома и музей.
Причиной стала атака Украины по Ростовской области, российская система ПВО сбила две ракеты, но обломки упали на Таганрог.
Издание пишет, что более 10 человек пострадали, в том числе часть пациентов госпитализировали. А на месте ЧП продолжается работа по разбору завалов.
Ранее губернатор сообщал, что в некоторых домах пока нет газа и света. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
Горожане также заявляли, что у них в квартирах выбило окна в момент взрыва.