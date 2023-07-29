rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Изображение материала

Как изменилась жизнь в Таганроге после мощного взрыва днем 28 июля

29 июля 2023, 13:37
Фото: 1MI
В Таганроге ввели режим ЧС после падения обломков ракеты и взрыва, сообщают «Новые известия».

Издание пишет, что 28 июля в Таганроге произошло ЧП из-за падения части ракеты в районе кафе «Чехов сад» на улице Лермонтовской. В результате здание частично разрушилось, а также пострадали соседние жилые дома и музей.

Причиной стала атака Украины по Ростовской области, российская система ПВО сбила две ракеты, но обломки упали на Таганрог.

Стала известна реакция МИДа РФ после взрыва в Таганроге днем 28 июля
Узнать подробнее

Издание пишет, что более 10 человек пострадали, в том числе часть пациентов госпитализировали. А на месте ЧП продолжается работа по разбору завалов.

Ранее губернатор сообщал, что в некоторых домах пока нет газа и света. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.

Горожане также заявляли, что у них в квартирах выбило окна в момент взрыва.

Читайте также:
Стала известна реакция МИДа РФ после взрыва в Таганроге днем 28 июля«Прям жесть, все разрушено»: жители Таганрога рассказали, как произошел взрыв 28 июляГорячую линию для пострадавших от взрыва запустили в Таганроге
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Таганрог#ЧП#Атака#Ракеты#Разбор завалов#ПВО#Свет#Губернатор#Украина#Атаки ВСУ ракетами в Таганроге и Азове 28 июля
Подпишитесь
Стало известно, когда начнут разбирать завалы после взрыва в Таганроге
Сегодня, 08:43
Резкие похолодания до +17 градусов накроют всю Ростовскую область с 30 июля
Сегодня, 09:09
Гендиректором в «Ростовводоканале» стал экс-министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев
Сегодня, 09:23
Стали известны причины звуков стрельбы на улице в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:21
Пострадавшие при взрыве в Таганроге получат выплаты
Сегодня, 07:08
Система оповещения о ЧС не сработала в Таганроге перед взрывом ракеты
Сегодня, 07:06