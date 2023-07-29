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Карпин назвал чудом снятие с «Ростова» запрета на регистрацию футболистов

29 июля 2023, 18:04
Фото: 1MI
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал чудом то, что был отменен запрет за регистрацию новичков, пишут СМИ.

Напомним, из-за санкций ФИФА «Ростов» не мог перевести деньги шведскому клубу «Норрчепингу» за трансфер нападающего Понтуса Алмквиста. Средства возвращали обратно, а из-за задолженности регистрировать новых игроков ростовчане также не могли.

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Теперь появилась информация, что деньги все же удалось перевести иностранной команде. Карпин в эфире «Матч ТВ» назвал это чудом.

«Я всегда подгонял, но толку‑то. Я не знаю, что происходило, но надо выразить благодарность РФС, насколько он включился. Знаю, что по полной программе включились президент „Ростова“ и глава РПЛ», — заявил тренер.

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