Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Напомним, из-за санкций ФИФА «Ростов» не мог перевести деньги шведскому клубу «Норрчепингу» за трансфер нападающего Понтуса Алмквиста. Средства возвращали обратно, а из-за задолженности регистрировать новых игроков ростовчане также не могли.
Теперь появилась информация, что деньги все же удалось перевести иностранной команде. Карпин в эфире «Матч ТВ» назвал это чудом.
«Я всегда подгонял, но толку‑то. Я не знаю, что происходило, но надо выразить благодарность РФС, насколько он включился. Знаю, что по полной программе включились президент „Ростова“ и глава РПЛ», — заявил тренер.
Ранее Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над «Факелом»