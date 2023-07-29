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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 1 и по 6 августа

29 июля 2023, 11:02
В Ростове-на-Дону в начале августа запланированы отключения электричества из-за ремонтных работ, сообщает «Донэнерго».

Во вторник, 1 августа, света не будет на улицах Дунаевского, Сакко и Ванцетти, Спартаковская, в переулках Ильменский и Волочаевский. Также это коснется улиц 1-я Киргизская и 2-я Киргизская.

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В среду, 2 числа, обесточат улицы Красноармейская, Петровская, Чехова и Максима Горького, а также проспект Кировский. В четверг ограничения введут на улицах Волгодонская, Промежуточная, Фестивальная, Осипенко, 27-я линия, 29-я линия, 31-я линия, Сарьяна.

В пятницу эти меры потребуются по улицам Товарищеская, 3-я Кольцевая, Спартаковская, Ленинградская, 2-я Баррикадная, на проспекте Стачки.

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