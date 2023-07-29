Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Директор ростовского аквапарка «Осьминожек» Виталий Ивахненко прокомментировал гибель 4-летнего ребенка в бассейне. Трагедия случилась накануне. Мальчик утонул в бассейне.
Ивахненко заявил, что родители ребенка не уследили за сыном. Мальчик тонул три минуты, его родственники при этом не обращали на него никакого внимания. Также Ивахненко уверяет, что на месте работали спасатели. Они начали откачивать мальчика сразу, как только его принесли отдыхающие.
«Да, родители [не уследили]. <…> На видео очень это видно, очень долгое время был ребенок без родителей. Они подбежали только тогда, когда уже на берегу этот ребенок был», — приводит слова директора Don Mash.
Ивахненко добавил, что связывался с родителями мальчика и предлагал им свою помощь в организации похорон.
Сейчас «Осьминожек» работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону проверят все открытые бассейны после гибели ребенка.