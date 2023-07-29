Ивахненко заявил, что родители ребенка не уследили за сыном. Мальчик тонул три минуты, его родственники при этом не обращали на него никакого внимания. Также Ивахненко уверяет, что на месте работали спасатели. Они начали откачивать мальчика сразу, как только его принесли отдыхающие.