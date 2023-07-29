Омбудсмен по правам человека в РФ Москалькова обратилась в ООН из-за ЧП в Таганроге

Напомним, 28 июля Украина дважды пыталась атаковать Ростовскую область ракетами С-200. Первую сбила российская система ПВО над Таганрогом, осколки упали в центр города, спровоцировав взрыв. Пострадал художественный музей, кафе «Чехов сад», а также несколько домов, расположенные рядом с эпицентром взрыва. Ранены были 16 человек.