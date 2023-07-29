Омбудсмен по правам человека в РФ Москалькова обратилась в ООН из-за ЧП в Таганроге

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Updated Сегодня, 11:25
Москалькова заявила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в другие компетентные международные органы из-за ракетных ударов по Ростовской области 28 июля.
Омбудсмен написала, что произведенные атаки ВСУ, направленные на гражданскую инфраструктуру России, подвергающие риску гражданское население, говорят о террористическом характере киевского режима.
Она призвала ООН предать огласке и обратить внимание на явное нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских военных.
Напомним, 28 июля Украина дважды пыталась атаковать Ростовскую область ракетами С-200. Первую сбила российская система ПВО над Таганрогом, осколки упали в центр города, спровоцировав взрыв. Пострадал художественный музей, кафе «Чехов сад», а также несколько домов, расположенные рядом с эпицентром взрыва. Ранены были 16 человек.
Вторую ракету российские военные перехватили в окрестностях Азова. Она упала в безлюдном месте, никто не пострадал. СКР возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».