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Омбудсмен по правам человека в РФ Москалькова обратилась в ООН из-за ЧП в Таганроге

29 июля 2023, 11:00
Фото: Телеграм-канал губернатора Ростовской области
Омбудсмен по правам человека в РФ Москалькова обратилась в ООН из-за ЧП в Таганроге
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвинила ВСУ в нарушении гуманитарного права в Таганроге, об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Москалькова заявила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в другие компетентные международные органы из-за ракетных ударов по Ростовской области 28 июля.

Омбудсмен написала, что произведенные атаки ВСУ, направленные на гражданскую инфраструктуру России, подвергающие риску гражданское население, говорят о террористическом характере киевского режима.

Она призвала ООН предать огласке и обратить внимание на явное нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских военных.

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Напомним, 28 июля Украина дважды пыталась атаковать Ростовскую область ракетами С-200. Первую сбила российская система ПВО над Таганрогом, осколки упали в центр города, спровоцировав взрыв. Пострадал художественный музей, кафе «Чехов сад», а также несколько домов, расположенные рядом с эпицентром взрыва. Ранены были 16 человек.

Вторую ракету российские военные перехватили в окрестностях Азова. Она упала в безлюдном месте, никто не пострадал. СКР возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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