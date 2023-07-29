Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
По словам ростовчан, пляжная зона скрылась под водой на территории Левого берега днем в субботу, 29 июля. Причиной они назвали усилившийся ветер.
«Все, кто хотел сегодня позагорать на берегу Дона, могут об этом забыть», — заявил автор. Он рассказал, что после спуска с набережной сразу начинается вода, хотя быть ее там не должно.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за жары до 30 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.