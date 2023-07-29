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Пляж затопило на Левом берегу в Ростове-на-Дону днем 29 июля

29 июля 2023, 13:04
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону из-за неблагоприятной погоды затопило территорию пляжа, сообщили горожане в соцсетях.

По словам ростовчан, пляжная зона скрылась под водой на территории Левого берега днем в субботу, 29 июля. Причиной они назвали усилившийся ветер.

«Все, кто хотел сегодня позагорать на берегу Дона, могут об этом забыть», — заявил автор. Он рассказал, что после спуска с набережной сразу начинается вода, хотя быть ее там не должно.

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Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за жары до 30 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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