Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
Напомним, что всего по Ростовской области выпустили две ракеты. Их сбили российские системы ПВО, но обломки рухнули на Таганрог, из-за чего ранения получили 16 человек.
«Когда у режима цель терроризировать население, то пространство достаточно большое. Удары могут наносится куда угодно, все направления не перекроешь. Только уничтожение источника ударов», — заявил Мирошник.
Добавим, что из-за обломков оказались разрушены здания, по данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
Ранее пострадавшая при теракте в Таганроге рассказала о деталях случившегося 28 июля.