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Политик Мирошник назвал причину атаки Таганрога со стороны Украины

29 июля 2023, 17:48
Фото: 1MI
Украина совершила ракетный удар по Ростовской области, чтобы терроризировать мирное население, сообщил в Telegram-канале политик Родион Мирошник.

Напомним, что всего по Ростовской области выпустили две ракеты. Их сбили российские системы ПВО, но обломки рухнули на Таганрог, из-за чего ранения получили 16 человек.

«Когда у режима цель терроризировать население, то пространство достаточно большое. Удары могут наносится куда угодно, все направления не перекроешь. Только уничтожение источника ударов», — заявил Мирошник.

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Добавим, что из-за обломков оказались разрушены здания, по данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Ранее пострадавшая при теракте в Таганроге рассказала о деталях случившегося 28 июля.

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