Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Он рассказал Sev.Tv, что киевский режим целился по людям, чтобы получить информационный резонанс. По его словам, об этом говорит и выбранное время — днем в пятницу.
«Это явная попытка нанести урон гражданскому населению. То есть они стреляли в центр города в расчете сделать „картинку“, убить какое-то количество граждан», — уверен эксперт.
Он выразил мнение, что Украина заранее все спланировала.
Напомним, что в пятницу, 28 июля, Украина нанесла удар двумя ракетами по Ростовской области и их сбила российская система ПВО. Однако обломки упали на Таганрог.