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Политолог Живов заявил, что ВСУ целились ракетой по мирным жителям в Таганроге

29 июля 2023, 15:12
Фото: 1MI
Атака Украины по мирным кварталам в Таганроге была умышленной, сообщил политолог Алексей Живов.

Он рассказал Sev.Tv, что киевский режим целился по людям, чтобы получить информационный резонанс. По его словам, об этом говорит и выбранное время — днем в пятницу.

«Это явная попытка нанести урон гражданскому населению. То есть они стреляли в центр города в расчете сделать „картинку“, убить какое-то количество граждан», — уверен эксперт.

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Он выразил мнение, что Украина заранее все спланировала.

Напомним, что в пятницу, 28 июля, Украина нанесла удар двумя ракетами по Ростовской области и их сбила российская система ПВО. Однако обломки упали на Таганрог.

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