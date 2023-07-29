Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Она рассказала изданию RT, что направлялась к своему автомобилю, когда прогремел взрыв, из-за чего ее оглушило взрывной волной.
«Я чудом не пострадала от осколков, спасло то, что находилась далеко от здания. После этого во дворе пошел дым, а люди кричали и просили о помощи», — пишет издание со ссылкой на слова женщины.
Напомним, что Украина запустила две ракеты по Ростовской области, их обе сбила российская система ПВО. Однако осколки упали на Таганрог.
Всего пострадали 16 человек, из которых 10 госпитализировали.