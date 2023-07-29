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Пострадавшая при теракте в Таганроге рассказала о деталях случившегося 28 июля

29 июля 2023, 16:14
Фото: 1MI
Жительница Таганрога, которая пострадала во время теракта, рассказала, как все произошло, пишут СМИ.

Она рассказала изданию RT, что направлялась к своему автомобилю, когда прогремел взрыв, из-за чего ее оглушило взрывной волной.

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«Я чудом не пострадала от осколков, спасло то, что находилась далеко от здания. После этого во дворе пошел дым, а люди кричали и просили о помощи», — пишет издание со ссылкой на слова женщины.

Напомним, что Украина запустила две ракеты по Ростовской области, их обе сбила российская система ПВО. Однако осколки упали на Таганрог.

Всего пострадали 16 человек, из которых 10 госпитализировали.

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