Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Напомним, что в пятницу, 28 июля, российская система ПВО сбила украинскую ракету, но ее части упали на город. Всего пострадали 16 человек и оказались повреждены здания.
«До окончания разбора завалов на месте дежурят медики, пострадавшие получат выплаты. На месте проводятся следственные действия, после их завершения начнется разбор завалов», — прокомментировал глава региона.
Он добавил, что сейчас проводится поквартирный обход для определения размера ущерба. Кроме того, начинается уборка территории.
Ранее депутат Анатолий Хижняк заявил, что находился недалеко от взрыва в Таганроге.