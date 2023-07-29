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Пострадавшие при взрыве в Таганроге получат выплаты

29 июля 2023, 07:08
Фото: 1MI
Жители Таганрога, которые пострадали при падении части ракеты, получат выплаты, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что в пятницу, 28 июля, российская система ПВО сбила украинскую ракету, но ее части упали на город. Всего пострадали 16 человек и оказались повреждены здания.

«До окончания разбора завалов на месте дежурят медики, пострадавшие получат выплаты. На месте проводятся следственные действия, после их завершения начнется разбор завалов», — прокомментировал глава региона.

Депутат Анатолий Хижняк заявил, что находился недалеко от взрыва в Таганроге
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Он добавил, что сейчас проводится поквартирный обход для определения размера ущерба. Кроме того, начинается уборка территории.

Ранее депутат Анатолий Хижняк заявил, что находился недалеко от взрыва в Таганроге.

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