Повар из кафе «Чехов сад» рассказал о моменте взрыва ракеты в Таганроге

Напомним, 28 июля в центре Таганрога прогремел взрыв. Причиной стала переделанная украинская ракета системы С-200, сбитая российскими ПВО. Осколки снаряда упали в центре Таганрога. Пострадавшие в основном получили ранения от разбившихся окон. Детей среди них нет. Вторую попытку атаковать Ростовскую область ВСУ предприняли спустя час, но и эта ракета была перехвачена российскими военными. Она упала в безлюдном месте.