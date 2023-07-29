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Повар из кафе «Чехов сад» рассказал о моменте взрыва ракеты в Таганроге

29 июля 2023, 05:47
Фото: rostovgazeta.ru
Повар из кафе «Чехов сад» рассказал о моменте взрыва ракеты в Таганроге
Сильную ударную волну почувствовали находящиеся в кафе «Чехов сад» в Таганроге, когда в здание попали части ракеты, сообщил повар, работающий в заведении, пишет SHOT.

Он пояснил, что ударная волна пришлась со стороны кухни. Последняя выходит на задний двор кафе.

При этом, по словам сотрудника заведения, стекла повылетали вместе с рамами сразу же после попадания ракеты.

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Повар также рассказал, что в этот момент в кафе было немного посетителей. Занят был только один стол.

На данный момент известно о 16 пострадавших. В больницах находятся 10 человек. Шестерым пострадавшим медицинская помощь оказывается амбулаторно.

Напомним, 28 июля в центре Таганрога прогремел взрыв. Причиной стала переделанная украинская ракета системы С-200, сбитая российскими ПВО. Осколки снаряда упали в центре Таганрога. Пострадавшие в основном получили ранения от разбившихся окон. Детей среди них нет. Вторую попытку атаковать Ростовскую область ВСУ предприняли спустя час, но и эта ракета была перехвачена российскими военными. Она упала в безлюдном месте.

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