Повар из кафе «Чехов сад» рассказал о моменте взрыва ракеты в Таганроге

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Он пояснил, что ударная волна пришлась со стороны кухни. Последняя выходит на задний двор кафе.
При этом, по словам сотрудника заведения, стекла повылетали вместе с рамами сразу же после попадания ракеты.
Повар также рассказал, что в этот момент в кафе было немного посетителей. Занят был только один стол.
На данный момент известно о 16 пострадавших. В больницах находятся 10 человек. Шестерым пострадавшим медицинская помощь оказывается амбулаторно.
Напомним, 28 июля в центре Таганрога прогремел взрыв. Причиной стала переделанная украинская ракета системы С-200, сбитая российскими ПВО. Осколки снаряда упали в центре Таганрога. Пострадавшие в основном получили ранения от разбившихся окон. Детей среди них нет. Вторую попытку атаковать Ростовскую область ВСУ предприняли спустя час, но и эта ракета была перехвачена российскими военными. Она упала в безлюдном месте.