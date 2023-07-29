После прогремевшего взрыва в нескольких домах повыбивало стекла, о чем рассказали горожане в соцсетях. Так, одна из местных жительниц записала видео и показала последствия теракта. На нем видно потрескавшиеся окна и лежащие на полу в квартире осколки.