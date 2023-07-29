rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Изображение материала

«Прям жесть, все разрушено»: жители Таганрога рассказали, как произошел взрыв 28 июля

29 июля 2023, 12:54
Фото: 1MI

Жители Таганрога рассказали, как произошел взрыв и что они испытали 28 июля

В Таганроге 28 июля произошел теракт, связанный со взрывом из-за падения ракеты. Как это случилось и что говорят местные жители, в материале RostovaGazeta.

Все в стекле и бабушка перепугалась

После прогремевшего взрыва в нескольких домах повыбивало стекла, о чем рассказали горожане в соцсетях. Так, одна из местных жительниц записала видео и показала последствия теракта. На нем видно потрескавшиеся окна и лежащие на полу в квартире осколки.

«Везде стекла валяются, все в стекле абсолютно. Бабушка перепугалась», — заявила на видео автор.

Посыпались стекла после взрыва

Другая горожанка рассказала, что в момент происшествия находилась дома вместе со свекровью.

«Я находилась в это время дома и обедала за столом, когда прогремел взрыв и посыпались стекла. Я чудом не получила ранения, это просто счастье», — заявила жительница города.

Она добавила, что пока временно будет без окон, но летом и ночью еще не холодно.

Какая-то воронка

Другой горожанин, оказавший возле места взрыва, рассказал о появившейся воронке.

«Здесь повылетало, прям жесть. Все разрушено, машину засыпало, жесть какая-то случилась», — прокомментировал случившееся житель города.

Он опубликовал видео и показал последствия падения части ракеты.

Бабахнуло как

Telegram-канал Don_Mash написал о молодых девушках, которые отдыхали на пляже Ростова и заметили следы ракеты, сбитой российской ПВО.

«Я увидела и испугалась. Что это такое? Бабахнуло как», — не скрывает эмоций ростовчанка, которая записала на видео следы, оставленные в небе украинской ракетой.

Последние новости о взрыве в Таганроге

В пятницу, 28 июля, примерно в 16.00 мск раздался громкий звук, который услышали местные жители. После этого в небо поднялись огромные черные клубы дыма. Горожане увидели разрушенные здания, а под кирпичами оказались раздавлены автомобили. Также свидетели рассказывали о возникшей воронке диаметром пять метров.

Стало известно, что могло быть целью украинских ракет в Таганроге
Узнать подробнее

По информации министерства обороны РФ, атака киевским режимом была совершена переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Ее в воздухе сбила российская система ПВО, однако обломки упали на город.

Следственный комитет начал расследование этого инцидента.

Согласно последним данным, 16 местных жителей получили ранения, из них 10 человек были доставлены в больницу. Детей среди них нет.

Пострадавшие получат компенсации за причиненный им ущерб.

После проведения следственных действий начнется разбор завалов. Специалисты производят осмотр каждой квартиры для установления степени повреждений. Там, где этот процесс уже завершен, коммунальные службы начинают восстанавливать порядок на территории. Постепенно будет восстановлено газо- и электроснабжение домов.

Читайте также:
Стало известно, что могло быть целью украинских ракет в ТаганрогеСистема оповещения о ЧС не сработала в Таганроге перед взрывом ракетыПовар из кафе «Чехов сад» рассказал о моменте взрыва ракеты в Таганроге
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Атаки ВСУ ракетами в Таганроге и Азове 28 июля#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Илья Протвинов#Таганрог#Взрыв#Местные жители#Дым#Окна#Автомобили#Разрушенные здания#Воронка#Сбитая ракета#Ракетный комплекс С-200#Министерство обороны РФ#Пострадавшие#Обломки#Медицинская помощь#Больница#Дети#Компенсации#Медики#Следственный комитет#Разбор завалов#Коммунальные службы#Повреждения#Газоснабжение#Электроснабжение
Подпишитесь
Стало известно, когда начнут разбирать завалы после взрыва в Таганроге
Сегодня, 08:43
Резкие похолодания до +17 градусов накроют всю Ростовскую область с 30 июля
Сегодня, 09:09
Гендиректором в «Ростовводоканале» стал экс-министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев
Сегодня, 09:23
Стали известны причины звуков стрельбы на улице в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:21
Пострадавшие при взрыве в Таганроге получат выплаты
Сегодня, 07:08
Система оповещения о ЧС не сработала в Таганроге перед взрывом ракеты
Сегодня, 07:06