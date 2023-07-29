Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
После прогремевшего взрыва в нескольких домах повыбивало стекла, о чем рассказали горожане в соцсетях. Так, одна из местных жительниц записала видео и показала последствия теракта. На нем видно потрескавшиеся окна и лежащие на полу в квартире осколки.
«Везде стекла валяются, все в стекле абсолютно. Бабушка перепугалась», — заявила на видео автор.
Другая горожанка рассказала, что в момент происшествия находилась дома вместе со свекровью.
«Я находилась в это время дома и обедала за столом, когда прогремел взрыв и посыпались стекла. Я чудом не получила ранения, это просто счастье», — заявила жительница города.
Она добавила, что пока временно будет без окон, но летом и ночью еще не холодно.
Другой горожанин, оказавший возле места взрыва, рассказал о появившейся воронке.
«Здесь повылетало, прям жесть. Все разрушено, машину засыпало, жесть какая-то случилась», — прокомментировал случившееся житель города.
Он опубликовал видео и показал последствия падения части ракеты.
Telegram-канал Don_Mash написал о молодых девушках, которые отдыхали на пляже Ростова и заметили следы ракеты, сбитой российской ПВО.
«Я увидела и испугалась. Что это такое? Бабахнуло как», — не скрывает эмоций ростовчанка, которая записала на видео следы, оставленные в небе украинской ракетой.
В пятницу, 28 июля, примерно в 16.00 мск раздался громкий звук, который услышали местные жители. После этого в небо поднялись огромные черные клубы дыма. Горожане увидели разрушенные здания, а под кирпичами оказались раздавлены автомобили. Также свидетели рассказывали о возникшей воронке диаметром пять метров.
По информации министерства обороны РФ, атака киевским режимом была совершена переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Ее в воздухе сбила российская система ПВО, однако обломки упали на город.
Следственный комитет начал расследование этого инцидента.
Согласно последним данным, 16 местных жителей получили ранения, из них 10 человек были доставлены в больницу. Детей среди них нет.
Пострадавшие получат компенсации за причиненный им ущерб.
После проведения следственных действий начнется разбор завалов. Специалисты производят осмотр каждой квартиры для установления степени повреждений. Там, где этот процесс уже завершен, коммунальные службы начинают восстанавливать порядок на территории. Постепенно будет восстановлено газо- и электроснабжение домов.