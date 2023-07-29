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Ростовчане заявили о звуках стрельбы на улице

29 июля 2023, 07:42
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону слышны звуки, похожие на стрельбу, сообщили местные жители в соцсетях.

По их словам, звуки разносятся из центра города. При этом аналогичная публикация в соцсетях появлялась и в пятницу, 28 июля. Но тогда ростовчане предположили, что это были учения в воинской части.

Никакой официальной информации пока не поступало, но ростовчане считают, что опять проводятся тренировки.

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«Опять учения… Теперь каждый день, наверное, будут», — пишут горожане.

«Не показалось все же. Ждем новостей», — заявили ростовчане.

«Это показательные учения, я живу напротив и во дворе порохом даже пахло. Это уже второй раз за неделю», — сообщил местный житель.

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