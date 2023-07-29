Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
По их словам, звуки разносятся из центра города. При этом аналогичная публикация в соцсетях появлялась и в пятницу, 28 июля. Но тогда ростовчане предположили, что это были учения в воинской части.
Никакой официальной информации пока не поступало, но ростовчане считают, что опять проводятся тренировки.
«Опять учения… Теперь каждый день, наверное, будут», — пишут горожане.
«Не показалось все же. Ждем новостей», — заявили ростовчане.
«Это показательные учения, я живу напротив и во дворе порохом даже пахло. Это уже второй раз за неделю», — сообщил местный житель.
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