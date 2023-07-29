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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за жары до 30 июля

29 июля 2023, 08:30
Фото: 1MI
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать все выходные, сообщили в региональном УМЧС.

В регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса, которая охватит несколько районов. Речь идет о Орловском, Зимовниковском и Дубовском.

Предупреждение распространяется на период с 14 часов 29 июля до конца 30 июля. Местных жителей попросили соблюдать правила пожарной безопасности.

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По прогнозам синоптиков, на выходных ожидается облачная погода с максимальной температурой 30 градусов. С понедельника в регионе станет еще жарче и воздух прогреется до 35 градусов.

Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Штормовое предупреждение#Пожароопасность#Ливень#Погода#Температура#Жара
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