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Система оповещения о ЧС не сработала в Таганроге перед взрывом ракеты

29 июля 2023, 07:06
Фото: rostovgazeta.ru
В Таганроге перед падением ракеты не включали сигнал оповещения о ЧС
Жители Таганрога не услышали сигнала оповещения, когда ракета взорвалась у здания художественного музея и кафе «Чехов сад» в Таганроге, об этом они сообщили в соцсетях.

«Нет оповещения воздушной тревоги, чтоб люди могли спрятаться хоть как-то», — пишет обеспокоенная жительница.

Она также вспомнила, как в детстве постоянно слышала тренировочные оповещения. И посетовала на то, что сейчас этого не делается.

В Таганроге приступили к обследованию домов, пострадавших после взрыва ракеты 28 июля
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Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал граждан не поддаваться панике и читать только официальную версию случившегося, а не то, что распространяют в соцсетях.

Напомним, 28 июля в небе над Ростовском областью российские ПВО сбили две ракеты. Осколки одной и их упали в центре Таганрога, а вторая — под Азовом. В результате падения первой ракеты в основном от выбитых взрывной волной стекол пострадали 16 человек. Десять из них были госпитализированы.

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#Таганрог#Падение ракеты#Оповещение#ЧС#Атаки ВСУ ракетами в Таганроге и Азове 28 июля#Атака ВСУ#Атака Украины#Происшествия#Ростовская область
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