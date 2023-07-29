Система оповещения о ЧС не сработала в Таганроге перед взрывом ракеты

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
«Нет оповещения воздушной тревоги, чтоб люди могли спрятаться хоть как-то», — пишет обеспокоенная жительница.
Она также вспомнила, как в детстве постоянно слышала тренировочные оповещения. И посетовала на то, что сейчас этого не делается.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал граждан не поддаваться панике и читать только официальную версию случившегося, а не то, что распространяют в соцсетях.
Напомним, 28 июля в небе над Ростовском областью российские ПВО сбили две ракеты. Осколки одной и их упали в центре Таганрога, а вторая — под Азовом. В результате падения первой ракеты в основном от выбитых взрывной волной стекол пострадали 16 человек. Десять из них были госпитализированы.