Система оповещения о ЧС не сработала в Таганроге перед взрывом ракеты

Напомним, 28 июля в небе над Ростовском областью российские ПВО сбили две ракеты. Осколки одной и их упали в центре Таганрога, а вторая — под Азовом. В результате падения первой ракеты в основном от выбитых взрывной волной стекол пострадали 16 человек. Десять из них были госпитализированы.