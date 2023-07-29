Стали известны имена пострадавших при взрыве ракеты в Таганроге

Posted Вчера, 22:35
Published Вчера, 22:35
Modified Вчера, 22:50
Updated Вчера, 22:50
Канал обнародовал список из 12 пострадавших при взрыве в Таганроге. При этом самому юному пострадавшему исполнилось 18 лет, самому старшему — 60. Детей в этом списке нет.
По данным министра здравоохранения Ростовской области Юрия Кобзева, в результате ЧП в Таганроге пострадали 16 человек, из них 10 находятся в больнице, остальным медицинская помощь была оказана на месте и амбулаторно. Одна женщина была прооперирована, ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное без отрицательной динамики.
Как сообщил корреспонденту RostovGazeta в ГКБСМП Таганрога, у всех поступивших в медучреждение травмы, связанные с ранениями осколками стекла. В реанимации нет никого, все находятся в отделении.
Напомним, что ВСУ предприняло две попытки ракетных атак на Ростовскую область. Обе ракеты были сбиты, в 16.00 над Таганрогом — ее осколки упали в центре города, в 17.15 в районе Азова — никто не пострадал. О том, что сейчас творится на улицах Таганрога после атаки ВСУ, читайте в материале RostovGazeta. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».