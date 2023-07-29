rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 22:35

Published Вчера, 22:35

Modified Вчера, 22:50

Updated Вчера, 22:50

Изображение материала

Стали известны имена пострадавших при взрыве ракеты в Таганроге

28 июля 2023, 22:35
Фото: rostovgazeta.ru
Стали известны имена пострадавших при взрыве ракеты в Таганроге
В Сети появился список пострадавших во время взрыва в центре Таганрога 28 июля, имена раненых опубликовал канал «112».

Канал обнародовал список из 12 пострадавших при взрыве в Таганроге. При этом самому юному пострадавшему исполнилось 18 лет, самому старшему — 60. Детей в этом списке нет.

По данным министра здравоохранения Ростовской области Юрия Кобзева, в результате ЧП в Таганроге пострадали 16 человек, из них 10 находятся в больнице, остальным медицинская помощь была оказана на месте и амбулаторно. Одна женщина была прооперирована, ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное без отрицательной динамики.

В Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога» после ударов украинских ракет
Узнать подробнее

Как сообщил корреспонденту RostovGazeta в ГКБСМП Таганрога, у всех поступивших в медучреждение травмы, связанные с ранениями осколками стекла. В реанимации нет никого, все находятся в отделении.

Напомним, что ВСУ предприняло две попытки ракетных атак на Ростовскую область. Обе ракеты были сбиты, в 16.00 над Таганрогом — ее осколки упали в центре города, в 17.15 в районе Азова — никто не пострадал. О том, что сейчас творится на улицах Таганрога после атаки ВСУ, читайте в материале RostovGazeta. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

#Ростовская область#Таганрог#Атаки ВСУ ракетами в Таганроге и Азове 28 июля#Происшествие#Пострадавшие#Взрыв#Юрий Кобзев#Министр здравоохранения#ЧП#Больница#Медицинская помощь#Травмы#Осколки стекла#Реанимация#ВСУ#Ракетные атаки#Азов#Улицы Таганрога#Следственный комитет#Уголовное дело#Террористический акт
Подпишитесь
ВСУ дважды ударила по Ростовской области, а ракеты угрожают урожаю
Вчера, 20:43
В кафе «Чехов сад» в эпицентре взрыва в Таганроге планировалось массовое мероприятие
Вчера, 19:11
Чем завершилась атака Украины по Таганрогу и сколько человек пострадали
Вчера, 20:07
Политолог рассказал, о чем говорят ракетные удары по территориям Ростовской области
Вчера, 16:06
«На истощение»: Вассерман высказался о взрыве ракеты в Таганроге 28 июля
Вчера, 14:38
«Целенаправленная атака»: эксперт высказался о ракетных ударах по Таганрогу и Азову
Вчера, 16:54