Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Напомним, что Украина запустила две ракеты по Ростовской области, которые отразила российская система ПВО. По факту совершенного теракта возбудили уголовное дело.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно о 16 пострадавших, из которых 10 человек пришлось госпитализировать.
«Ракеты могли быть нацелены на городские порты. Это одна из версий произошедшего у спецкомиссии, которая расследует обстоятельства вчерашнего инцидента», — пишет Telegram-канал. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, когда начнут разбирать завалы после взрыва в Таганроге.