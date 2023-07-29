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Стало известно, что могло быть целью украинских ракет в Таганроге

29 июля 2023, 09:50
Фото: 1MI
Стало известно, что могло быть целью украинских ракет в Таганроге
Сбитые над Таганрогом и Азовом ракеты могли быть нацелены на городские порты, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Напомним, что Украина запустила две ракеты по Ростовской области, которые отразила российская система ПВО. По факту совершенного теракта возбудили уголовное дело.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно о 16 пострадавших, из которых 10 человек пришлось госпитализировать.

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«Ракеты могли быть нацелены на городские порты. Это одна из версий произошедшего у спецкомиссии, которая расследует обстоятельства вчерашнего инцидента», — пишет Telegram-канал. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, когда начнут разбирать завалы после взрыва в Таганроге.

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