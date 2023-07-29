Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Он добавил, что пока не завершится работа, на месте будут находиться медики для оказания помощи. Все пострадавшие во время взрыва получат выплаты.
«Специалисты занимаются поквартирным обходом для фиксации ущерба. Там, где это уже сделано, начинается уборка территории», — уточнил губернатор.
Напомним, что вечером 28 июля система ПВО сбила украинскую ракету, части которой упали на город. Появилась воронка и оказались повреждены несколько зданий.
Известно, что ранения получили 16 человек, всем им оказывают необходимую помощь.