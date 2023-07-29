Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Он рассказал изданию РИА «Новости», что транспортный поток в сторону новых регионов и сухопутного маршрута в Крым вырос на 30%. По его словам, это удобный путь движения на юг, где дороги постоянно улучшаются.
«Общая граница с ЛНР и ДНР — это 600 километров и здесь доступны 11 контроль-пропускных пунктов. Наболее загруженные Весело-Вознесенский, Матвеево-Курганский и Куйбышевский», — уточнил глава региона.
Он рассказал о проведенной работе, чтобы привести эти пункты в порядок.
Ранее спасатель Белков рассказал, как добраться из Ростова в Крым по новым территориям.