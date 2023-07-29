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Транспортный поток через пункты пропуска в Ростовской области вырос на 30%

29 июля 2023, 12:12
Фото: 1MI
В Ростовской области в пунктах пропуска увеличился транспортный поток в сторону Крыма и новых регионов, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал изданию РИА «Новости», что транспортный поток в сторону новых регионов и сухопутного маршрута в Крым вырос на 30%. По его словам, это удобный путь движения на юг, где дороги постоянно улучшаются.

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«Общая граница с ЛНР и ДНР — это 600 километров и здесь доступны 11 контроль-пропускных пунктов. Наболее загруженные Весело-Вознесенский, Матвеево-Курганский и Куйбышевский», — уточнил глава региона.

Он рассказал о проведенной работе, чтобы привести эти пункты в порядок.

Ранее спасатель Белков рассказал, как добраться из Ростова в Крым по новым территориям.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Транспортный поток#Пункты пропуска#Крым#Новые регионы#Юг#Дороги#Василий Голубев#Контроль-пропускные пункты#ДНР#ЛНР
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