Три человека ранены в Ростовской области из-за ДТП на мокрой трассе

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
Авария произошла в 17:55 по мск недалеко от дома №1 по улице Колодезной. За рулем машины ТагАЗ был 48-летний мужчина, который на высокой скорости не смог справиться с управлением своего автомобиля и выехал на встречную полосу.
В этот момент там ехал ВАЗ-21140. В результате столкновения двух машин пострадали водитель и два пассажира ВАЗа. Они получили различные травмы и были доставлены в больницу.
Ранее в Ростове произошло ДТП с участием машины такси и грузовым автомобилем. В итоге из-за находящего в машине газового баллона автомобиль такси загорелся. Погиб пассажир, находящийся в салоне.