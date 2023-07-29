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Три человека ранены в Ростовской области из-за ДТП на мокрой трассе

29 июля 2023, 06:04
Фото: ГИБДД
В Ростовской области легковушка из-за мокрого асфальта потеряла управление
Вечером 28 июля в городе Гуково Ростовской области произошла авария, в которой на мокром асфальте водитель легковушки потерял управление и врезался в другой автомобиль, сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла в 17:55 по мск недалеко от дома №1 по улице Колодезной. За рулем машины ТагАЗ был 48-летний мужчина, который на высокой скорости не смог справиться с управлением своего автомобиля и выехал на встречную полосу.

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В этот момент там ехал ВАЗ-21140. В результате столкновения двух машин пострадали водитель и два пассажира ВАЗа. Они получили различные травмы и были доставлены в больницу.

Ранее в Ростове произошло ДТП с участием машины такси и грузовым автомобилем. В итоге из-за находящего в машине газового баллона автомобиль такси загорелся. Погиб пассажир, находящийся в салоне.

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#Ростовская область#Потеря управления#Мокрый асфальт#Дтп#Происшествия
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