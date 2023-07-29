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Posted 29 июля, 10:58

Published 29 июля, 10:58

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Урбанист заявил, что Ростову не нужна канатная дорога через Дон

Урбанист заявил, что Ростову не нужна канатная дорога через Дон

29 июля 2023, 10:58
Фото: Ibrahimferhadli/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Урбанист заявил, что Ростову не нужна канатная дорога через Дон
Для местных жителей она бесполезна, а туристы не смогут окупить затраты на строительство канатной дороги, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев

Как объяснил урбанист, идея с канатной дорогой успешно окупилась в Москве, где гигантский туристический поток. В Ростове-на-Дону, по мнению Артемия Зайцева, турпоток меньше. При этом строительство канатной дороги через Дон будет сопоставимо по цене со столичным аттракционом.

«Я понимаю, зачем она в Нижнем Новгороде: там огромный город с другой стороны реки Волги. Моста рядом нет и канатку придумали, чтобы сэкономить», — объясняет эксперт.

По мнению урбаниста, канатная дорога нужна там, где нет моста.

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«У нас есть мосты. По Ворошиловскому можно пустить автобус, и канатная дорога будет не нужна», — уверен урбанист.

Артемий Зайцев предлагает создать пешеходные мосты — это обойдется дешевле, чем строить канатную дорогу.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону подготовили проект территории для канатной дороги.

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#КАНАТНАЯ ДОРОГА#Транспорт#Город#Благоустройство#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Анна Ивченко
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