Урбанист заявил, что Ростову не нужна канатная дорога через Дон

Posted 29 июля, 10:58
Published 29 июля, 10:58
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Как объяснил урбанист, идея с канатной дорогой успешно окупилась в Москве, где гигантский туристический поток. В Ростове-на-Дону, по мнению Артемия Зайцева, турпоток меньше. При этом строительство канатной дороги через Дон будет сопоставимо по цене со столичным аттракционом.
«Я понимаю, зачем она в Нижнем Новгороде: там огромный город с другой стороны реки Волги. Моста рядом нет и канатку придумали, чтобы сэкономить», — объясняет эксперт.
По мнению урбаниста, канатная дорога нужна там, где нет моста.
«У нас есть мосты. По Ворошиловскому можно пустить автобус, и канатная дорога будет не нужна», — уверен урбанист.
Артемий Зайцев предлагает создать пешеходные мосты — это обойдется дешевле, чем строить канатную дорогу.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону подготовили проект территории для канатной дороги.