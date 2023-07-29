Урбанист заявил, что Ростову не нужна канатная дорога через Дон

Как объяснил урбанист, идея с канатной дорогой успешно окупилась в Москве, где гигантский туристический поток. В Ростове-на-Дону, по мнению Артемия Зайцева, турпоток меньше. При этом строительство канатной дороги через Дон будет сопоставимо по цене со столичным аттракционом.