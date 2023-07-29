Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Ближе к вечеру в донской столице прояснится. Весь день температура воздуха не превысит +26 градусов.
От +20 до +22 градусов синоптики обещают в вечерние часы в воскресенье. При этом ветер стихнет до 3-7 метров в секунду.
Ночью с субботы на воскресенье будет безоблачно, а столбики термометров покажут около 20 градусов тепла.
Ранее синоптики пообещали в Ростове на выходные с 29 по 30 июля дожди и сильный ветер. А ночью будет всего +18 градусов.