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В Ростове днем прогнозируют дождь и сильный ветер 29 июля

29 июля 2023, 05:27
Фото: 1MI
В Ростове днем прогнозируют слабый дождь и сильный ветер 29 июля
В первой половине дня в Ростове может пройти слабый дождь, а скорость ветра может достигнуть 15 метров в секунду, сообщают метеорологи.

Ближе к вечеру в донской столице прояснится. Весь день температура воздуха не превысит +26 градусов.

От +20 до +22 градусов синоптики обещают в вечерние часы в воскресенье. При этом ветер стихнет до 3-7 метров в секунду.

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Ночью с субботы на воскресенье будет безоблачно, а столбики термометров покажут около 20 градусов тепла.

Ранее синоптики пообещали в Ростове на выходные с 29 по 30 июля дожди и сильный ветер. А ночью будет всего +18 градусов.

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