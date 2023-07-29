В Таганроге приступили к обследованию домов, пострадавших после взрыва ракеты 28 июля

Напомним, 28 июля днем со стороны Украины были пущены две ракеты в направлении Ростовской области, которые перехватили российские ПВО. От взрыва одной ракеты пострадали здания в центре Таганрога. Кроме того, различные травмы получили люди. Медицинская помощь понадобилась 16 пострадавшим.