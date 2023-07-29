В Таганроге приступили к обследованию домов, пострадавших после взрыва ракеты 28 июля

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Published Сегодня, 06:46
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Напомним, 28 июля днем со стороны Украины были пущены две ракеты в направлении Ростовской области, которые перехватили российские ПВО. От взрыва одной ракеты пострадали здания в центре Таганрога. Кроме того, различные травмы получили люди. Медицинская помощь понадобилась 16 пострадавшим.
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев подписал постановление, с котором были определены границы зоны ЧС. Они включают в себя дома по адресам: переулок Лермонтовский, 29, переулок Антона Глушко, 12, улица Александровская, 48, 59, 62, 68, 70, переулок Итальянский, 22, улица Фрунзе, 37, переулок Лермонтовский, 12, переулок Мечниковский, 11.
Кроме того, с 7 утра 29 июля члены специальной комиссии администрации города начали обследование пострадавших от взрывной волны домов. Администрация и сотрудники управляющих компаний осмотрят квартиры. Затем собранные материалы будут переданы на совместную обработку следственным органам.