Власти Таганрога предложили жильцам пострадавших от взрыва квартир временное жилье

Напомним, что ВСУ предприняло две попытки ракетных атак на Ростовскую область. Обе ракеты были сбиты, в 16.00 над Таганрогом — ее осколки упали в центре города, в 17.15 в районе Азова — никто не пострадал. О том, что сейчас творится на улицах Таганрога после атаки ВСУ, читайте в материале RostovGazeta. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».