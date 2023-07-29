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Власти Таганрога предложили жильцам пострадавших от взрыва квартир временное жилье

28 июля 2023, 22:50
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Таганрога предложили жильцам пострадавших от взрыва квартир временное жилье

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев рассказал, куда обращаться пострадавшим

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев сообщил о возможности временного размещения для жителей, которым это необходимо, об этом он рассказал в беседе с корреспондентом RostovGazeta.

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев поделился информацией о состоянии города после взрыва 28 июля. Он заявил, что власти оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Фатеев отметил, что жители Таганрога, нуждающиеся в временном размещении, могут обратиться по номеру 112, чтобы получить всю необходимую информацию. При этом, по его словам, пока никто из жильцов этим предложением не воспользовался.

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Кроме того, глава администрации рассказал о создании двух комиссий в городе. Одна из них занимается поквартирным обходом. Чиновники выясняют, нужно ли людям переехать в ПВР. Вторая комиссия занимается проведением работ по восстановлению.

Напомним, что ВСУ предприняло две попытки ракетных атак на Ростовскую область. Обе ракеты были сбиты, в 16.00 над Таганрогом — ее осколки упали в центре города, в 17.15 в районе Азова — никто не пострадал. О том, что сейчас творится на улицах Таганрога после атаки ВСУ, читайте в материале RostovGazeta. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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