Власти Таганрога предложили жильцам пострадавших от взрыва квартир временное жилье

Posted Вчера, 22:50
Published Вчера, 22:50
Modified Вчера, 22:52
Updated Вчера, 22:52
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев поделился информацией о состоянии города после взрыва 28 июля. Он заявил, что власти оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Фатеев отметил, что жители Таганрога, нуждающиеся в временном размещении, могут обратиться по номеру 112, чтобы получить всю необходимую информацию. При этом, по его словам, пока никто из жильцов этим предложением не воспользовался.
Кроме того, глава администрации рассказал о создании двух комиссий в городе. Одна из них занимается поквартирным обходом. Чиновники выясняют, нужно ли людям переехать в ПВР. Вторая комиссия занимается проведением работ по восстановлению.
Напомним, что ВСУ предприняло две попытки ракетных атак на Ростовскую область. Обе ракеты были сбиты, в 16.00 над Таганрогом — ее осколки упали в центре города, в 17.15 в районе Азова — никто не пострадал. О том, что сейчас творится на улицах Таганрога после атаки ВСУ, читайте в материале RostovGazeta. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».