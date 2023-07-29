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Водитель без прав с судимостью сбил 7-летнюю девочку на трассе в Ростовской области

29 июля 2023, 07:00
Фото: ГИБДД
Водитель без прав сбил 7-летнюю девочку на трассе в Ростовской области
Не имеющий водительского удостоверения водитель вечером 28 июля сбил ребенка в Ростовской области, сообщили в региональном ГИБДД.

ДТП произошло в 18:35 на автодороге «Волгоград — Каменск-Шахтинский-п.Горняцкий-х.Ильинка». За рулем иномарки был 33-летний водитель.

При этом мужчина уже был ранее судим за угон автомобиля и убийство по ст. 158 ч.2 и 166 ч.1 УК РФ.

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Водитель сбил ребенка, когда девочка вышла на проезжую часть. Стоит отметить, что в этом месте не было пешеходного перехода.

В результате аварии девочка получила травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее в Ростове водитель иномарки сбил 14-летнего мальчика. Подростку понадобилась помощь медиков.

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