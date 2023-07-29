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Водителя автобуса наказали после упавшего в обморок пассажира в Ростове-на-Дону

29 июля 2023, 10:01
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону привлекли к ответственности водителя автобуса, в котором пассажир потерял сознание, сообщили RostovGazeta в городской администрации.

Ранее СМИ писали, что в автобусе потерял сознание мужчина якобы из-за жары и выключенного кондиционера. Говорилось о водителе, который будто не реагировал на жалобы.

Теперь власти подтвердили то, что человеку стало плохо в автобусе №33. По информации администрации, в это время кондиционер в салоне был включен.

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«Водитель по просьбе остановил автобус и открыл двери, но никто из пассажиров не покинул салон. После чего его попросили продолжить движение по маршруту, что он и сделал», — сказано в сообщении.

После этого пассажир, которому стало плохо, вышел на следующей остановке. До этого ему помогали очевидцы.

«Водитель автобуса привлечен к дисциплинарной ответственности за несвоевременное сообщение диспетчеру предприятия о случившемся инциденте в салоне автобуса», — уточнили в администрации.

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