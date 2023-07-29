Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Ранее СМИ писали, что в автобусе потерял сознание мужчина якобы из-за жары и выключенного кондиционера. Говорилось о водителе, который будто не реагировал на жалобы.
Теперь власти подтвердили то, что человеку стало плохо в автобусе №33. По информации администрации, в это время кондиционер в салоне был включен.
«Водитель по просьбе остановил автобус и открыл двери, но никто из пассажиров не покинул салон. После чего его попросили продолжить движение по маршруту, что он и сделал», — сказано в сообщении.
После этого пассажир, которому стало плохо, вышел на следующей остановке. До этого ему помогали очевидцы.
«Водитель автобуса привлечен к дисциплинарной ответственности за несвоевременное сообщение диспетчеру предприятия о случившемся инциденте в салоне автобуса», — уточнили в администрации.