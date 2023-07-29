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Все массовые мероприятия отменили в Таганроге после взрыва днем 28 июля

29 июля 2023, 07:58
Фото: 1MI
В Таганроге приняли решение отменить массовые меропрития после совершенного Украиной теракта, сообщили в городской администрации.

В пятницу, 28 июля, российская система ПВО сбила украинскую ракету, но ее осколки упали на город, из-за чего оказались повреждены здания. Ранения получили 16 человек, из которых 10 пришлось госпитализировать.

На данный момент разбор завалов еще не завершен, на месте происшествия находятся медики, готовые оказать помощь пострадавшим. Губернатор заявил, что для пострадавших предусмотрят выплаты.

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По факту совершенного украинским режимом теракта возбудили уголовное дело. А теперь стало известно об отмене мероприятий.

«Все мероприятия с массовым участием граждан любого характера отменены», — заявили в городской администрации.

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