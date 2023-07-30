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Более 20 судей из Ростовской области ушли в отставку за 4 месяца

30 июля 2023, 07:31
Фото: 1MI
В Ростовской области за последние несколько месяцев в отставку подали более 20 судей, сообщают СМИ.

По информации «АиФ-Ростов», в отставку ушли более 20 судей в период с апреля по июль 2023 года. Это следует из повестки заседаний областной Квалификационной коллегии судей.

«В начале апреля в регионе начался ряд обысков и задержаний в судебной системе За несколько дней до этих громких задержаний и отставок со своих должностей ушли пять судей», — сказано в сообщении.

Бывшего судью Бондаренко из Ростова этапировали и арестовали в Москве
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Отмечается, что обычно в области в год уходят в отставку от 15 до 18 человек.

Ранее бывшего судью Бондаренко из Ростова этапировали и арестовали в Москве. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Судейский состав#Обыск#Арест#Отставка
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