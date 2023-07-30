Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
По информации «АиФ-Ростов», в отставку ушли более 20 судей в период с апреля по июль 2023 года. Это следует из повестки заседаний областной Квалификационной коллегии судей.
«В начале апреля в регионе начался ряд обысков и задержаний в судебной системе За несколько дней до этих громких задержаний и отставок со своих должностей ушли пять судей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что обычно в области в год уходят в отставку от 15 до 18 человек.
Ранее бывшего судью Бондаренко из Ростова этапировали и арестовали в Москве. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.