Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Напомним, что в пятницу, 28 июля, Украина атаковала Ростовскую область двумя ракетами, которые в дальнейшем сбила российская система ПВО. Но упавшие обломки частично разрушили здания и пострадали несколько человек.
Теперь стало известно, что к утру воскресенья, 30 июля, в больницы обратились 22 человека, в том числе ребенок. Он получил травму при падении с велосипеда.
Сейчас в больнице остаются девять человек, их состояние средней степени тяжести. Заявление на единовременную выплату приняли от 18 местных жителей.
В данный момент проводятся работы по разбору завалов.