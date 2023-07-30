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Published Сегодня, 09:03

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Число раненых при взрыве в Таганроге выросло до 22 человек

30 июля 2023, 09:03
Фото: 1MI
В Таганроге в больницы обратились 22 человека после совершенного в городе теракта, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что в пятницу, 28 июля, Украина атаковала Ростовскую область двумя ракетами, которые в дальнейшем сбила российская система ПВО. Но упавшие обломки частично разрушили здания и пострадали несколько человек.

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Теперь стало известно, что к утру воскресенья, 30 июля, в больницы обратились 22 человека, в том числе ребенок. Он получил травму при падении с велосипеда.

Сейчас в больнице остаются девять человек, их состояние средней степени тяжести. Заявление на единовременную выплату приняли от 18 местных жителей.

В данный момент проводятся работы по разбору завалов.

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