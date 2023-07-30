Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В вечернее время на улице Киргизская водитель Mitsubishi Colt не пропустила автомобиль Audi, которым управлял 37-летний мужчина. Это привело к столкновению машин.
«В результате происшествия оба водителя были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося», — сказано в сообщении.
О состоянии раненых информации сейчас нет. Добавим, что за рулем Mitsubishi находилась 36-летняя женщина, она в момент ДТП выезжала с парковки.
Ранее водитель погиб в результате столкновения двух большегрузов под Таганрогом.