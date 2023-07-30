rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Изображение материала

Два человека пострадали в аварии с иномарками в Ростове-на-Дону

30 июля 2023, 10:38
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону столкнулись две иномарки, ранения получили два человека, сообщили в региональном УГИБДД.

В вечернее время на улице Киргизская водитель Mitsubishi Colt не пропустила автомобиль Audi, которым управлял 37-летний мужчина. Это привело к столкновению машин.

«В результате происшествия оба водителя были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося», — сказано в сообщении.

Появилось видео ДТП со сгоревшим заживо пассажиром такси в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

О состоянии раненых информации сейчас нет. Добавим, что за рулем Mitsubishi находилась 36-летняя женщина, она в момент ДТП выезжала с парковки.

Ранее водитель погиб в результате столкновения двух большегрузов под Таганрогом.

Читайте также:
Появилось видео ДТП со сгоревшим заживо пассажиром такси в Ростове-на-ДонуДва человека пострадали в результате жесткого ДТП с грузовиком в Ростовской областиСамокатчики стали причиной ДТП и кошмаром для жителей Новочеркасска
#Илья Протвинов#Происшествие#Ростов-на-Дону#Авария#Иномарки#Улица Киргизская#УГИБДД#Ранения#Автомобиль#Mitsubishi Colt#Audi#Водители#Столкновение#Медицинское учреждение#Полиция#Парковка#Женщина#Обстоятельства#Большегрузы#Таганрог
Подпишитесь
Стали известны подробности стрельбы из окна бара в Таганроге днем 30 июля
Сегодня, 11:02
В Таганроге 18 человек обратились за выплатами после теракта днем 28 июля
Сегодня, 09:16
Стало известно о вспышке кори в детском отделении больницы №20 в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:30
Стало известно о пострадавшем ребенке при взрыве в Таганроге днем 28 июля
Сегодня, 09:08
Два трансфера в ФК «Ростов» сорвались из-за мятежа ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 07:48
Ростовчане заявили о намечающейся массовой драке в парке на Чкаловском
Сегодня, 07:25