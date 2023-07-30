Два трансфера в ФК «Ростов» сорвались из-за мятежа ЧВК «Вагнер»

Тренер ростовского клуба назвал причины, почему в донскую столицу не едут легионеры. Одна из них — это деньги, которых у ФК «Ростов» нет, а вторая — «всякие вещи случаются». «Были наметки по двум трансферам, но 24 июня, не 24 февраля, 24 июня, когда зашла сюда определенная техника эти трансферы сорвались. Они сказали „нет, мы не поедем“. Итак не особо хотели ехать из-за закрытия аэропорта и близости всех этих действий. Так что без понятия, сможем ли мы кого-то привезти», — рассказал наставник «Ростова».