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Два трансфера в ФК «Ростов» сорвались из-за мятежа ЧВК «Вагнер»

30 июля 2023, 07:48
Фото: 1MI
Два трансфера в ФК «Ростов» сорвались из-за мятежа ЧВК «Вагнер»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин выразил мнение, что из-за событий, произошедших 24 июня, в город не смогли приехать легионеры, сообщил один на пресс-конференции после матча с «Зенитом».

Карпин дал интервью после матча с «Зенитом», который прошел накануне. Он заявил, что несколько трансферов не состоялись в июне.

Тренер ростовского клуба назвал причины, почему в донскую столицу не едут легионеры. Одна из них — это деньги, которых у ФК «Ростов» нет, а вторая — «всякие вещи случаются». «Были наметки по двум трансферам, но 24 июня, не 24 февраля, 24 июня, когда зашла сюда определенная техника эти трансферы сорвались. Они сказали „нет, мы не поедем“. Итак не особо хотели ехать из-за закрытия аэропорта и близости всех этих действий. Так что без понятия, сможем ли мы кого-то привезти», — рассказал наставник «Ростова».

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Ранее Карпин прокомментировал то, что отменили запрет на регистрацию новичков. По его словам, это чудо. Запрет действовал из-за того, что ФИФА «Ростов» не мог перевести средства шведскому клубу.

Напомним, что 24 июня бойцы и техника ЧВК «Вагнер» вошли на улицы Ростова. Власти назвали произошедшее мятежом. Уладить конфликт удалось только после переговоров основателя ЧВК Евгения Пригожина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Подробнее о том, что происходило в этот день в Ростове, и о последствиях мятежа читайте сюжете RostovGazeta.

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