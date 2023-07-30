Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Матч состоялся на стадионе «Ростов-Арена» и счет получилось открыть только на 43-й минуте. Гол забил игрок «Зенита» Матео Кассьерра.
Однако ростовчанам удалось отыграться уже в добавленное время — на 93-й минуте. Гол был забит во время пенальти.
Таким образом команды сыграли вничью. Теперь «Ростов» 5 августа сыграет с самарскими «Крыльями Советов».
До этого главный тренер Валерий Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над «Факелом». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил работу тренера ФК «Ростов» Карпина.