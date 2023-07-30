rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Изображение материала

ФК «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом», пропустив в добавленное время

30 июля 2023, 08:26
Фото: 1MI
Футбольный клуб «Ростов» и «Зенит» сыграли со счетом 1:1 в рамках чемпионата России.

Матч состоялся на стадионе «Ростов-Арена» и счет получилось открыть только на 43-й минуте. Гол забил игрок «Зенита» Матео Кассьерра.

Однако ростовчанам удалось отыграться уже в добавленное время — на 93-й минуте. Гол был забит во время пенальти.

Два трансфера в ФК «Ростов» сорвались из-за мятежа ЧВК «Вагнер»
Узнать подробнее

Таким образом команды сыграли вничью. Теперь «Ростов» 5 августа сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

До этого главный тренер Валерий Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над «Факелом». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил работу тренера ФК «Ростов» Карпина.

Читайте также:
Два трансфера в ФК «Ростов» сорвались из-за мятежа ЧВК «Вагнер»ФК «Ростов» решит проблему с регистрацией новых игроков до матча с «Зенитом» 29 июляБолельщики ФК «Ростов» смогут бесплатно добраться на матч команды 29 июля
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#ФК Зенит#Ростов#Чемпионат России#Матео Кассьерра#Стадион Ростов-Арена#Пенальти#Крылья Советов#RostovGazeta#Факел#Валерий Карпин
Подпишитесь
Стали известны подробности стрельбы из окна бара в Таганроге днем 30 июля
Сегодня, 11:02
В Таганроге 18 человек обратились за выплатами после теракта днем 28 июля
Сегодня, 09:16
Стало известно о вспышке кори в детском отделении больницы №20 в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:30
Стало известно о пострадавшем ребенке при взрыве в Таганроге днем 28 июля
Сегодня, 09:08
Два трансфера в ФК «Ростов» сорвались из-за мятежа ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 07:48
Ростовчане заявили о намечающейся массовой драке в парке на Чкаловском
Сегодня, 07:25