Глава районной администрации Василий Даниленко опубликовал снимки, на которых видны последствия инцидента. На фотографиях видно автомобиль, который в буквальном смысле превратился в груду металла. Кроме того, БПЛА снес забор у одного из домовладений и повредил кровлю.