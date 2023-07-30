Posted Сегодня, 20:34
Published Сегодня, 20:34
Modified Сегодня, 20:36
Updated Сегодня, 20:36
Напомним, что в хуторе Дарагановка в 10 километрах от Таганрога 30 июля упал беспилотник. Губернатор Ростовской области сообщил об одном поврежденном доме и сгоревшем автомобиле. Сам БПЛА рухнул на дорогу и загорелся.
Пострадала местная жительница, которая получила ожоги, когда самостоятельно тушила возгорание. От госпитализации женщина отказалась, всю медицинскую помощь ей оказали на месте.
Глава районной администрации Василий Даниленко опубликовал снимки, на которых видны последствия инцидента. На фотографиях видно автомобиль, который в буквальном смысле превратился в груду металла. Кроме того, БПЛА снес забор у одного из домовладений и повредил кровлю.
«К счастью, раненых и погибших нет. Повреждены кровля дома, автомобиль и хозпостройки», — написал Даниленко в своем тг-канале.