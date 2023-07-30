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Глава Неклиновского района показал последствия падения БПЛА в хуторе под Таганрогом

30 июля 2023, 20:34
Фото: телеграм-канал Василия Даниленко
Глава Неклиновского района показал последствия падения БПЛА в хуторе под Таганрогом
Глава Неклиновского района Ростовской области Василий Даниленко опубликовал снимки с последствиями падения БПЛА в хуторе Дарагановка.

Напомним, что в хуторе Дарагановка в 10 километрах от Таганрога 30 июля упал беспилотник. Губернатор Ростовской области сообщил об одном поврежденном доме и сгоревшем автомобиле. Сам БПЛА рухнул на дорогу и загорелся.

Пострадала местная жительница, которая получила ожоги, когда самостоятельно тушила возгорание. От госпитализации женщина отказалась, всю медицинскую помощь ей оказали на месте.

Стало известно о пострадавших в результате падения БПЛА в хуторе под Таганрогом
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Последствия падения БПЛА в ДарагановкеПоследствия падения БПЛА в Дарагановке

Глава районной администрации Василий Даниленко опубликовал снимки, на которых видны последствия инцидента. На фотографиях видно автомобиль, который в буквальном смысле превратился в груду металла. Кроме того, БПЛА снес забор у одного из домовладений и повредил кровлю.

«К счастью, раненых и погибших нет. Повреждены кровля дома, автомобиль и хозпостройки», — написал Даниленко в своем тг-канале.

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