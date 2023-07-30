Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
По его словам, оказались повреждены крыша частного дома и автомобиль. На место выехала бригада скорой помощи, но пострадавших пока нет.
«Принадлежность БПЛА устанавливается. На месте работают специалисты Минобороны», — прокомментировал глава региона.
Ранее о падении и начавшемся пожаре заявили жители региона. Они сообщили, что также оказалась повреждена дорога.
Откуда именно прилетел беспилотник, пока информации нет.
До этого появилось видео с моментом падения беспилотника в хуторе Дарагановка под Таганрогом.