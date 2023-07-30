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Губернатор Голубев заявил о падении беспилотника в Ростовской области вечером 30 июля

30 июля 2023, 19:14
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев заявил о падении беспилотника в Ростовской области вечером 30 июля
В Ростовской области вечером в воскресенье, 30 июля, рухнул беспилотник в хуторе Дарагановка, сообщил губернатор Василий Голубев.

По его словам, оказались повреждены крыша частного дома и автомобиль. На место выехала бригада скорой помощи, но пострадавших пока нет.

«Принадлежность БПЛА устанавливается. На месте работают специалисты Минобороны», — прокомментировал глава региона.

Кадры с места падения беспилотника в хуторе Дарагановка под Таганрогом
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Ранее о падении и начавшемся пожаре заявили жители региона. Они сообщили, что также оказалась повреждена дорога.
Видео: ТГ канал Таганрог. Происшествия

Ранее о падении и начавшемся пожаре заявили жители региона. Они сообщили, что также оказалась повреждена дорога.

Откуда именно прилетел беспилотник, пока информации нет.

До этого появилось видео с моментом падения беспилотника в хуторе Дарагановка под Таганрогом.

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