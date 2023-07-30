Казаки в Ростовской области поставили цель и 1,5 тонны дикой конопли

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Казаки уже не первый год выходят на борьбу с наркосодержащим растением. В текущем году это уже второй подобный рейд.
Всего на уничтожение растения вышли 20 членов добровольной казачьей дружины. Им удалось ликвидировать свыше 1,3 тонны конопли на площади более 650 квадратных метров.
В следующий раз казаки выйдут на борьбу с коноплей в конце следующего месяца. Проводится и другая работа в данном направлении. Так, добровольческие дружины, состоящие из казаков, выходят на улицы, чтобы закрасить надписи на стенах домов.
Они также проводят профилактические беседы с владельцами зданий о том, почему необходимо не допускать подобные надписи.
Ранее в Ростове была выявлена сеть по распространению сильнодействующих препаратов. Двое ранее судимых мужчин наладили канал поставок лекарств через аптеку на улице Гарибальди.