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Казаки в Ростовской области поставили цель и 1,5 тонны дикой конопли

30 июля 2023, 06:28
Фото: ВКО «Всевеликое войско Донское»
Казаки Ростовской области ведут борьбу с дикой коноплей

Казаки Ростовской области ведут борьбу с дикой коноплей

Рейд по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли провели казаки Куйбышевского района Ростовской области, сообщили в ВКО «Всевеликое войско Донское».

Казаки уже не первый год выходят на борьбу с наркосодержащим растением. В текущем году это уже второй подобный рейд.

Всего на уничтожение растения вышли 20 членов добровольной казачьей дружины. Им удалось ликвидировать свыше 1,3 тонны конопли на площади более 650 квадратных метров.

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В следующий раз казаки выйдут на борьбу с коноплей в конце следующего месяца. Проводится и другая работа в данном направлении. Так, добровольческие дружины, состоящие из казаков, выходят на улицы, чтобы закрасить надписи на стенах домов.

Они также проводят профилактические беседы с владельцами зданий о том, почему необходимо не допускать подобные надписи.

Ранее в Ростове была выявлена сеть по распространению сильнодействующих препаратов. Двое ранее судимых мужчин наладили канал поставок лекарств через аптеку на улице Гарибальди.

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#Казаки#Ростовская область#Борьба#Дикая конопля#Общество#Наркотики#Куйбышевский район
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