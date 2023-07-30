Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
В хуторе Дарагановка недалеко от Таганрога упал неизвестный объект. Это произошло вечером 30 июля.
На опубликованном ролике виден пожар и клубы дыма. По словам очевидцев, в близлежащих домах пропало электричество. При этом люди на видео сообщили, что это уже второй объект, пролетевший над домом, при этом он находился довольно низко.
«Прямо рядом с нами пролетела», — заявила жительница хутора.
Что это был за объект, пака неизвестно. От представителей официальной власти комментариев пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее ВСУ предприняли попытку атаковать Ростовскую область ракетами С-200. Одну из них сбили над Таганрогом. Упавшие части вызвали взрыв, за медицинской помощью обратились 22 человека.