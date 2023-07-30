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Очевидцы сообщили об упавшем беспилотнике в пригороде Таганрога 30 июля

30 июля 2023, 18:18
Фото: Midjourney
Очевидцы сообщили об упавшем беспилотники в пригороде Таганрога
Жители Ростовской области сообщили о падении неизвестного объекта на хуторе недалеко от Таганрога, видео появилось в социальных сетях.

В хуторе Дарагановка недалеко от Таганрога упал неизвестный объект. Это произошло вечером 30 июля.

Падение БПЛА в хуторе рядом с Таганрогом
Видео: тг-канал "Ростов-Главный"

На опубликованном ролике виден пожар и клубы дыма. По словам очевидцев, в близлежащих домах пропало электричество. При этом люди на видео сообщили, что это уже второй объект, пролетевший над домом, при этом он находился довольно низко.

«Прямо рядом с нами пролетела», — заявила жительница хутора.

Что это был за объект, пака неизвестно. От представителей официальной власти комментариев пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее ВСУ предприняли попытку атаковать Ростовскую область ракетами С-200. Одну из них сбили над Таганрогом. Упавшие части вызвали взрыв, за медицинской помощью обратились 22 человека.

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