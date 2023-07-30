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Один человек погиб в аварии с военным грузовиком в Ростовской области утром 30 июля

30 июля 2023, 12:18
Фото: 1MI
В Ростовской области столкнулись военный грузовик и легковой автомобиль, один человек погиб, сообщили в региональном УГИБДД.

В Октябрьском районе водитель Renault Symbol выезжал на главную дорогу и не стал пропускать военный «Урал». Это привело к столкновению транспорта.

«Водитель Renault погиб на месте, а его 13-летний пассажир, который находился на переднем сидении, доставлен в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Сама авария произошла утром в воскресенье, 30 июля.

Ранее два человека пострадали в результате жесткого ДТП с грузовиком в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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