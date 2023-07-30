Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В Октябрьском районе водитель Renault Symbol выезжал на главную дорогу и не стал пропускать военный «Урал». Это привело к столкновению транспорта.
«Водитель Renault погиб на месте, а его 13-летний пассажир, который находился на переднем сидении, доставлен в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Сама авария произошла утром в воскресенье, 30 июля.
Ранее два человека пострадали в результате жесткого ДТП с грузовиком в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.