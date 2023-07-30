«За полтора года, с тех пор как данное здание было построено, произошло большое количество происшествий и скандалов. В том числе падали батареи, текла крыша, на фундаменте и стенах раздевалки появился грибок. Зимой автомобиль врезался в забор комплекса», — уточнило издание.