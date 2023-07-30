Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
По информации местного издания «КВУ», это случилось днем 29 июля, когда во время тренировки дети и тренеры услышали в зале громкий шум. Это их сильно напугало.
«Я и дети очень испугались, я подумала, что это ракета упала, — рассказала изданию тренер Марина Колесникова.
«КВУ» пишет, что причиной является обрушение пластиковых плиток с потолка в медкабинете.
Само здание на улице Звездной предназначено для трех видов спорта: спортивная гимнастика, борьба и тхэквондо.
«За полтора года, с тех пор как данное здание было построено, произошло большое количество происшествий и скандалов. В том числе падали батареи, текла крыша, на фундаменте и стенах раздевалки появился грибок. Зимой автомобиль врезался в забор комплекса», — уточнило издание.
Ранее школу затопило в Ростовской области после дождей днем 2 июня.