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Потолок рухнул в новом зале спортивной гимнастики в Шахтах днем 29 июля

30 июля 2023, 14:43
Фото: 1MI
В Шахтах Ростовской области обрушился потолок в модульном здании на улице Звездной, сообщают СМИ.

По информации местного издания «КВУ», это случилось днем 29 июля, когда во время тренировки дети и тренеры услышали в зале громкий шум. Это их сильно напугало.

«Я и дети очень испугались, я подумала, что это ракета упала, — рассказала изданию тренер Марина Колесникова.

«КВУ» пишет, что причиной является обрушение пластиковых плиток с потолка в медкабинете.

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Само здание на улице Звездной предназначено для трех видов спорта: спортивная гимнастика, борьба и тхэквондо.

«За полтора года, с тех пор как данное здание было построено, произошло большое количество происшествий и скандалов. В том числе падали батареи, текла крыша, на фундаменте и стенах раздевалки появился грибок. Зимой автомобиль врезался в забор комплекса», — уточнило издание.

Ранее школу затопило в Ростовской области после дождей днем 2 июня.

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