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Появились фото с места разбора завалов в Таганроге после взрыва 28 июля

30 июля 2023, 14:28
Фото: Андрей Фатеев
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев разместил фотографии с места взрыва, который произошел в пятницу, 28 июля, говорится в его Telegram-канале.

Напомним, что обломки сбитой украинской ракеты упали на город, что стало причиной разрушений. Пострадали 22 человека, из которых девять пациентов остаются в больнице.

В данный момент проводится разбор завалов, работают восемь единиц техники. Продолжается работа по обследованию домов.

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Теперь Фатеев опубликовал снимки и показал ход работ, а также спецтехнику. Добавим, что от 18 человек приняли заявления на единовременную выплату материальной помощи.

Теракт совершил киевский режим, по данному факту возбудили уголовное дело.

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