Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Напомним, что обломки сбитой украинской ракеты упали на город, что стало причиной разрушений. Пострадали 22 человека, из которых девять пациентов остаются в больнице.
В данный момент проводится разбор завалов, работают восемь единиц техники. Продолжается работа по обследованию домов.
Теперь Фатеев опубликовал снимки и показал ход работ, а также спецтехнику. Добавим, что от 18 человек приняли заявления на единовременную выплату материальной помощи.
Теракт совершил киевский режим, по данному факту возбудили уголовное дело.