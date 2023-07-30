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Появились кадры стрельбы в центре Таганрога, где неизвестный открыл огонь по прохожим

30 июля 2023, 11:13
Фото: 1MI
Появились кадры стрельбы в центре Таганрога, где неизвестный открыл огонь по прохожим
В Сеть попало видео, на котором неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим из окна пивной.

ЧП произошло днем 30 июля. Канал Don_mash сообщил, что неизвестный мужчина забежал в помещение пивной и из окна стал стрелять в прохожих из травматического оружия. Это произошло в центре города на улице Александровской.

Появились кадры стрельбы в центре Таганрога, где неизвестный открыл огонь по прохожим
Видео: https://t.me/RostovInside

Сообщается, что на место сразу прибыли сотрудники Росгвардии и стрелка задержали. в ходе инцидента никто не пострадал.

На видео, попавшем в Сеть, видно, что на место происшествия прибыли силовики и слышны звуки стрельбы.

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Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве ракеты в Таганроге выросло до 22 человек.

Появились кадры стрельбы в центре Таганрога, где неизвестный открыл огонь по прохожим
Видео: ТГ канал 1рнд / тг канал Таганрог. Происшествия
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