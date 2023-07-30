Появились кадры стрельбы в центре Таганрога, где неизвестный открыл огонь по прохожим

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
ЧП произошло днем 30 июля. Канал Don_mash сообщил, что неизвестный мужчина забежал в помещение пивной и из окна стал стрелять в прохожих из травматического оружия. Это произошло в центре города на улице Александровской.
Сообщается, что на место сразу прибыли сотрудники Росгвардии и стрелка задержали. в ходе инцидента никто не пострадал.
На видео, попавшем в Сеть, видно, что на место происшествия прибыли силовики и слышны звуки стрельбы.